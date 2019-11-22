مصر | "الديب": ما يتردد عن الحالة الصحية لـ سوزان مبارك "كلام كدب وغلط"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الديب": ما يتردد عن الحالة الصحية لـ سوزان مبارك "كلام كدب وغلط" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المحامي فريد الديب، ما تردد في الأيام السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حول الحالة الصحية للسيدة سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وأنها توفت إلى رحمة الله تعالى بعد معانة مع المرض.

وقال فريد الديب، إن السيدة سوزان مبارك بحالة صحية منتظمة بعد دخولها العناية المركزة بأحد المجمعات الطبية الكبرى وحالتها مستقرة وأنها ما زالت على قيد الحياة، واصفا ما تردد بالشائعات قائلا: "كلام كدب وغلط".