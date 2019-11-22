مصر | حبس مسجل خطر لاتجاره في الأسلحة والذخيرة ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس مسجل خطر لاتجاره في الأسلحة والذخيرة ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس مسجل خطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في السلاح والذخيرة بدون ترخيص بمنطقة بولاق الدكرور، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن مسجل خطر عليه العديد من القضايا، ضبط بحوزته بندقية آلية وأخرى خرطوش و44 طلقة مختلفة الأعيرة، وبتضيق الخناق عليه اعترف بارتكاب جريمته.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، خلال مامورية قادها المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاونه النقيب أحمد أبو رحمة، من ضبط المتهم، سبق اتهامه في العديد من القضايا، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته بندقية آلية وأخرى خرطوش و44 طلقة مختلفة الأعيرة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.