مصر | إحباط محاولة تهريب "29 طن كبدة فاسدة" عبر ميناء الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تهريب "29 طن كبدة فاسدة" عبر ميناء الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، قيام ( إحدى الشركات الكائنة بمحافظة الدقهلية) باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول الأجنبية داخل حاوية مشمولها (كبدة جاموسي بوزن 29 طنا تقريبًا).
وأكدت التحريات أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد تهريبها داخل البلاد بطريقة غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بالإشتراك مع مختص الحجر البيطري وهيئة سلامة الغذاء، أسفرت جهودها عن (عدم صلاحية الرسالة ) وفقًا لتقرير الحجر البيطري وهيئة سلامة الغذاء بوجود عفن وإخضرار عليها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأنها غير مسموح بدخولها البلاد بالحالة الواردة عليها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بالإشتراك مع مختص الحجر البيطري وهيئة سلامة الغذاء، أسفرت جهودها عن (عدم صلاحية الرسالة ) وفقًا لتقرير الحجر البيطري وهيئة سلامة الغذاء بوجود عفن وإخضرار عليها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأنها غير مسموح بدخولها البلاد بالحالة الواردة عليها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.