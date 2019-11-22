مصر | إحباط محاولة تهريب "29 طن كبدة فاسدة" عبر ميناء الإسكندرية



وعقب تقنين الإجراءات، تم تشكيل لجنة أمنية جمركية بالإشتراك مع مختص الحجر البيطري وهيئة سلامة الغذاء، أسفرت جهودها عن (عدم صلاحية الرسالة ) وفقًا لتقرير الحجر البيطري وهيئة سلامة الغذاء بوجود عفن وإخضرار عليها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأنها غير مسموح بدخولها البلاد بالحالة الواردة عليها.

وأكدت التحريات أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصد تهريبها داخل البلاد بطريقة غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.