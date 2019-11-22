مصر | "صاحب شركة" وراء تهريب الشباب إلى الخارج بأوراق مزورة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صاحب شركة" وراء تهريب الشباب إلى الخارج بأوراق مزورة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة للتسويق والسياحة العلاجية، ومقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان بمحافظة الإسكندرية) بمزاولة نشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد واستقطاب الشباب راغبي السفر باستخدام مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل عمليات تهريبهم بطريقة غير شرعية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني والأمن العام" ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبتفتيش مسكنه عثر على عدد من الأجهزة والأوراق والمستندات الدالة على ضلوعه في نشاطه الأثم وهى عبارة عن الآتي:



جهاز سكانر مزود بطباعة ألوان - جهاز طباعة ألوان منفصل.

هارد - 2 فلاشة - 2 جهاز لاب توب جميعها تحوى مستندات مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية وكذا صور جوازات سفر وتأشيرات بأسماء مختلفة.

عدد 2 هاتف محمول يحوي أحدهما على صور جوازات سفر وتأشيرات.

عدد 11 جواز سفر مصري بأسماء مختلفة يحوى بعضه على أختام لدول أجنبية يشتبه بأنها مزورة – عدد 7 شهادات ميلاد بأسماء مختلفة.

عدد 17 سجل تجارى – عدد 8 بطاقات ضريبية جميعها مزورة بأسماء مختلفة.

عدد 12 شهادة تحركات منسوب صدورهم لإدارة الجوازات بأسماء مختلفة مزورة.

عدد 2 أبلكيشن لتقديم فيزا بأسماء مختلفة – عدد 3 تذاكر طيران.

عدد 2 كشف حساب بنكى مزور.

عدد 65 قالب أختام بنوك وجهات حكومية وأجنبية مختلفة.

عدد 2 قاطعة أوراق وكمية كبيرة من الورق المقوى والبلاستيكي المعد للتزوير.

مبلغ مالي – عدد 4 فيزا.