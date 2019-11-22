مصر | ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح ناري واستروكس في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح ناري واستروكس في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة عقب تقنين الإجراءات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الجيزة، وبحوزته بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - فرد خرطوش – 44 طلقة مختلفة الأعيرة، وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار.

ضبط عنصر إجرامي، سبق اتهامه في العديد من القضايا، حال تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وبحوزته بندقية آلية – بندقية خرطوش - 44 طلقة مختلفة الأعيرة وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار.

Advertisements

ضبط عنصرين إجراميين حال استقلالهما إحدى السيارات بقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد، وبحوزتهما ( كيس يحوى مخدر الأيس "وزنت 25 جراما" – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتفان للإتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه الإجرامي.

ضبط شخصين حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة قسم شرطة إمبابة، وبحوزتهما 75 كيس يحوى مخدر الإستروكس "وزن حوالي 6 كيلو جرام" – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي – ميزان حساس، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفان للإتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من حصيلة نشاطه الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

