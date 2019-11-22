مصر | "ضوء أحمر 3 مرات".. "الخليج 365" تكشف تفاصيل "جريمة الظهر" لسرقة فندق الدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضوء أحمر 3 مرات".. "الخليج 365" تكشف تفاصيل "جريمة الظهر" لسرقة فندق الدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية ظهرا، بدأ المتهمين بسرقة إيرادات فندق سفير تنفيذ خطتهم، بعدما عرفهم السائق بخط سيره المتجه من شارع الفندق إلى شارع الدقي، ثم كوبري الدقي وصولًا إلى شارع نوال، وميعاد خروجه من الفندق إلى البنك لإيداع الإيرادات، وبقرب ميعاد تنفيذ الخطة، خرج السائق من جراج الفندق بسيارته ومعه مدير خزينة الفندق، وشنطة داخلها 400 ألف جنيه.

ضوء أحمر

بعد نزول سائق الفندق بسيارته من كوبري الدقي، أشار ضوءا أحمر 3 مرات "إشارة السر"، ليعرفهم بأنها السيارة المراد سرقتها، وبعد معرفتهم أنها السيارة المراد سرقتها، تتبعوها حتي وصولها إلى شارع نوال، وعند دخوله الشارع هدأ السائق السيارة، وفوجئا بشخصين يلقيان بودرة شطة في وجههم وخطفوا الشنطة وفروا هاربين بسيارة تاكسي.

توجه السائق ومدير خزينة الفندق، إلى قسم شرطة الدقي يطلبان مقابلة رئيس وحدة مباحث القسم، ليخبراه بما حدث لهما، وبعد إخبار المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث القسم، بتواجدهما، طلب ادخالهما إلى مكتبه ليعرف منهما ملابسات السرقة، وبعد سماعه لهما أعد مامورية وتوجه صحبتهما إلى مكان السرقة، وبالمعاينة وفحص الرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم لكاميرات المراقبة المركبة بالمنشأت مكان الحادث، تبين عدم إلتقاط أي كاميرا للسرقة، وفوجئ بكاميرا مركبة بالطابق الخامس بأحد العقارات مكان السرقة، ولدي فحصها تبين أنها التقطت السيارة التاكسي " فيرنا"، وعدم إلتقاط أرقام وحروف اللوحة المعدنية بالسيارة " شنطة العربية كانت مرفوعة".

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع فريق بحث ترأسه العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، وتوصلت تحريات العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، إلى أن سائق التاكسي غير معالم اللوحة المعدنية" لعب في أول الحروف ق ل ورقم 9"، نسق فريق البحث مع المرور، بعد تبادل وتنسيق احرف وأرقام اللوحات، وتم حصر الاشتباه في 5 سيارات تاكسي.

السائق كلمة السر