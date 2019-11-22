شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للإدارة»: بدء المرحلة الثانية من «تطوير القيادات الحكومية» بالولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فعاليات المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي «تطوير القيادات الحكومية»، الذي ينفذه المعهد بالتعاون مع جامعتي ميزوري والقاهرة.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، إن إطلاق برنامج تطوير القيادات الحكومية يأتي في إطار الخطة التنفيذية لبناء قدرات وتطوير العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وبما يتسق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة في استثمار رأس المال البشري، والمساهمة في الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضافت «شريف» أن البرنامج تنظمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة بالتعاون مع جامعة ميزوري وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، موضحة أن البرنامج يهدف لبناء قدرات قيادات الصف الثاني والقيادات التنفيذية بالحكومة المصرية، مؤكدة أنه تم مخاطبة كل الوزارات بشأن الترشيح للبرنامج وشروط التقديم له.

وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن ثلاث مراحل حيث نفذت المرحلة الأولى بالدراسة في مصر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في الفترة من ١٠ إلى ١٤ من نوفمبر الجاري، وتضمنت تلك المرحلة دراسة موضوعات عن الحكومة المصرية، السياسات العامة، القيادة الإستراتيجية، الابتكار الحكومي، المؤشرات الدولية والإقليمية، لتأتي المرحلة الثانية بالدراسة في جامعة ميزوري بالولايات المتحدة في الفترة بين 16 إلى 28 من ذات الشهر، ويدور التدريب في تلك المرحلة حول كيفية تحديد الأهداف وصناعة الاستراتيجيات الحكومية، اغتنام الفرص وخلقها والتعرف على الأحداث والمواقف وتشكيلها لبناء القدرات التشغيلية، استخدام أهداف أداء محددة وقياس النتائج، تحفيز الأفراد وفرق العمل والتكييف مع التغيير، كيفية إلهام الموظفين والمتعاونين لمتابعة الأعمال العامة بتفان وإبداع.

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وتابعت المدير التنفيذي للمعهد أن المرحلة الثانية تتضمن كذلك زيارات لبعض المؤسسات الحكومية الذكية في مدينة كانساس سيتي، ميزوري، مشيرة إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج يعود المتدربين للدراسة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في الفترة من 8 إلى 26 من ديسمبر المقبل على موضوعات تقييم موارد الوزارة وقدرتها التنافسية، الاستراتيجيات التنافسية الخمس للحكومة، تعزيز المركز التنافسي للوزارة، إدارة الأنشطة والمرنة للمشاريع، الحوكمة المتقدمة والمخاطر والامتثال، التعامل مع البيانات الضخمة واستخدام الذكاء الاصطناعي، إدارة النزاعات والوساطة، الذكاء العاطفي.

وأوضحت «شريف»، أن المشاركين سيحصلون بنهاية البرنامج على شهادة دولية من جامعة ولاية ميزوري وشهادة معتمدة من جامعة القاهرة والمعهد القومى للإدارة. وافتتح المرحلة الثانية من برنامج تطوير القيادات الحكومية الدكتور كليف سمارت، رئيس جامعة ولاية ميزوري، الدكتور جيم بيكر، نائب رئيس الجامعة للتعليم الدولي، الدكتورة دانا هاجر، مساعد عميد كلية الأعمال والمسؤول الأكاديمي للبرنامج، والدكتور جيف شميديكي، رئيس مركز القيادة والتعلم المستمر في جامعة ولاية ميزوري والذى يقام لمدة ١١ يوم داخل جامعة ميزوري.

وخلال الافتتاح، تم أخذ توقعات المشاركين وتبادل الخبرات والآراء حول الانتقال للعاصمة الإدارية وكيفية الاستفادة من زيارة كنساس سيتي كافضل المدن الذكية، وتفاعل المتدربين وطرحوا عدد كبير من الاسئلة حول الإدارة العامة والتجارب الناجحة في العالم عن الادارة. وقام فريق القيادات الحكومية بزيارة لمدينة كنساس سيتى بولاية ميزورى للتعرف على موسسات الدولة الذكية وكيفية نقل التجربة لمصر.

وتحدثت ناربلي جالدينو رئيس العلاقات الدولية والتجارة بمدينة كنساس سيتي عن الفرص والقدرات للمدينة الصناعية والتعليمية والبنية التحتية وكيفية تحولها لأذكى مدن العالم وعرضت وسائل المواصلات والنقل وكيفية استخدام التكنولوجيا في ذلك بالإضافة لعرضها الصناعات داخل المدينة وعدد الشركات العاملة في القطاعات الهندسية والترفيهية والصحة وتكنولوجيا المعلومات، وعرض للميزان التجارى ىالصادرات والواردات مع دول العالم، حيث تأتى كندا في مقدمة الدول التي تستورد وتصدر لها حيث وصلت قيمة صادرات المدينة في عام ٢٠١٨ لـ7.30 مليار دولار.

وطرح الكسندر براسيزكو رئيس الإبداع الحكومي في مدينة كنساس بولاية ميزوري رؤية المدينة في التعامل الحكومى مع المواطنين وتحسين الخدمات في كنساس سيتى وما ميز المدينة في الغرب الاوسط والولايات المتحدة الامريكية .

وعرض بوب بانت مستشار التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في ولاية ميزوري تجربة المدينة في التحول الرقمى وكيفية استفادة الحكومة المصرية من تلك التجربة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة وكذلك ما وفرته التجربة من جهد ومال وساهمت في تقوية وتعزيز فرص الاستثمار في المدينة الذكية وفتح بانت حوار مع القيادات الحكومية حول كيفية نقل التجربة من خلال نقل الفكر للعاصمة الإدارية الجديدة. وقام الوفد بجولة داخل المدينة وتجربة الأجهزة الذكية التي توفر للزائرين المعلومات الخاصة بوسائل الإنتقال داخل المدينة وأماكن التسوق والخرائط، وزيارة محطة الإتحاد التذكارية والقيام بجولة سريعة في كنساس سيتى.

فعاليات برنامج "تطوير القيادات الحكومية" بالولايات المتحدة الأمريكية

فعاليات برنامج "تطوير القيادات الحكومية" بالولايات المتحدة الأمريكية

فعاليات برنامج "تطوير القيادات الحكومية" بالولايات المتحدة الأمريكية