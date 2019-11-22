شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ٣٩ حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إستمرار تنفيذ الموجة الـ ١٤ لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، في الحفاظ على ممتلكات الدولة وتطبيق القانون على المخالفين، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ إزالة ٣٩ حالة تعدى بالبناء المخالف على أراضى أملاك الدولة بمساحة ٢٥ ألف و١٢٩مترآ بمركزى فاقوس وأبوحماد.

وأوضح المحافظ أنه تم تنفيذ قرارات إزالة ٢٨ حالة تعدي بمساحة ١٥.٥ ألف متر مربع جهة ولايتها الرى بمركز فاقوس كما تم تنفيذ إزالة ١١ حالة تعدى بمساحة ٢٣ ألف و٦٢٤ متر مربع جهة ولايتها الأوقاف بمركز أبوحماد عبارة عن مبانى مقامة بالمخالفة للقانون على أراضى أملاك دولة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المحافظ على ضرورة تعاون جهات الولاية مع الجهاز التنفيذي لإستكمال حملات إزالة التعديات على أراضى املاك الدولة والتي تم حصرها خلال الفترة الماضية والإزالة الفورية لأي تعديات جديدة والتعامل بكل حسم مع المتعدين على أراضي الدولة.