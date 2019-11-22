شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٣١٦ عبوة دواء بيطري منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كثفت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية من حملاتها التفتيشية والرقابية المفاجئة على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لضبط سوق الأدوية البيطرية وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة قامت إدارة الخدمات بالمديرية بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة أبوحماد.
أسفرت عن ضـبط ٣١٦ عبوة لـ ٣٥ صنف دواء بيطري مخالف ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وأخري محظور استخدامها بيطريا، مشيراً إلى أنه تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.
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