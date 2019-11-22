شكرا لقرائتكم خبر عن شباب مصر يوجهون صفعة للهارب محمد على: "معلوماته غلط ومصر بتتقدم غصب عنه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة "دوت مصر" أراء المواطنين حول تصريحات المقاول الهارب محمد على، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لترويج شائعات والتحريض على الدولة المصرية.

واكد الشباب أن جميع ما ورد على لسان المقاول الهارب عبارة عن شائعات، ليس لها أساس من الصحة وهدفها اسقاط الدولة المصرية، مؤكدين أنه لم يقدم أى دليل على صحة أقواله.

وأكد عدد من المواطنون أن الشعب المصرى عمره ما هيصدق تلك الشائعات، خاصة أن المقاول الهارب والقنوات الموالية للجماعة الإرهابية تسعى للإضرار بمصر وتتجاهل الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية فى ظل قيادتها السياسية الحالية، مؤكدين أن جميع القنوات التى تروج الشائعات ضد مصر هدفها إسقاط الدولة المصرية.