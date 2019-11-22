شكرا لقرائتكم خبر عن الاستعداد لتحصين ١٢٠ ألف رأس ماشية في الوادي الجديد‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ناجى محمد عوض، مدير عام البيطري بالوادي الجديد، إن المديرية استعدت لانطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية، السبت، ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، التي تستمر لمدة شهر كامل.

Advertisements

وأضاف «ناجي» أن الحملة يشارك فيها 35 فرقة بيطرية موزعين على جميع القرى والمدن، وسيتم خلال الحملات استهداف 120 ألف راس ماشية وأغنام، مشيرًا إلى أن محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وفر الدعم الكامل لضمان نجاح هذه الحملة.

وناشد مدير المديرية المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ 62 ندوة إرشادية وإعلامية عن حمي الوادي المتصدع، والحمى القلاعية لمزارعي ومربي الثروة الحيوانية بمراكز المحافظة الخمسة، وسيجري خلال الندوات توعية مربي الثروة الحيوانية بطرق الوقاية من المرض وأعراض الإصابة، مثلما تم توعية المربين بمرض السعار وأهمية التحصينات البيطرية للوقاية من الأمراض الوبائية.