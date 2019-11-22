شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التخطيط يمنح «الرمحي» درجة الماجستير في التخطيط الإعلامي وإدارة الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش معهد التخطيط القومي رسالة الماجستير المقدمة من الكاتب الصحفي حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، والتي جاءت تحت عنوان: دور التخطيط الإعلامي في إدارة الأزمات القومية.. دراسة تطبيقية على قطاع الأخبار في التلفزيون المصري.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور محرم الحداد رئيساً ومحكماً، والدكتور محمود حسن إسماعيل محكماً وعضواً، والدكتورة إيمان محمد منجي مشرفاً وعضواً، والدكتور عبد الله زلطة مشرفاً وعضواً، كما حضر المناقشة الدكتور عربي الطوخي رئيس قسم الإعلام ووكيل كلية الآداب بجامعة بنها.

وبعد المناقشة والمداولة قررت اللجنة منح الزميل حماد الرمحي درجة الماجستير والتوصية باختيار الرسالة ضمن مسابقات وجوائز معهد التخطيط بأعتبارها أول رسالة في تاريخ المعهد تتناول التخطيط الإعلامي، ولخطورة وأهمية موضوع الرسالة الذي يتناول دور التخطيط الإعلامي في مواجهة الأزمات.