شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة الأقصر غدًا لمدة 12 ساعة‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة الأقصر وضواحيها، وذلك ابتداء من الساعة 6 صباح السبت وحتى الساعة 6 مساء نفس اليوم، نظراً لربط خطوط طرد الصرف الصحي الجديدة بالخطوط الرئيسية القائمة حالياً ضمن أعمال التوسعات الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحبيل، في إطار أعمال تحسين منظومة الصرف الصحي بمدينة الأقصر. وناشدت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قطع المياه عن مدينة الأقصر غدًا لمدة 12 ساعة‬ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.