شكرا لقرائتكم خبر عن صدور العدد الثاني من المجلة الدولية لجامعة القاهرة في الإنسانيات والعلوم التطبيقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن صدور العدد الثاني من المجلة الدولية لجامعة القاهرة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية «JHASS»، وهي مجلة دولية تصدر باللغة الإنجليزية بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد «Emerald»، حيث تهتم المجلة بالأبحاث التي توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمع بشكل عام، وفي رفاهية المواطنين بشكل خاص.

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وقال الدكتور الخشت، إن مجلة «JHASS» منذ صدورها تشهد إقبالاً متزايدًا من باحثين من مختلف أنحاء العالم، لطلب النشر بها. مشيرًا إلى أن العدد الثاني من المجلة يتضمن مقالات لباحثين أجانب، وهو ما يؤكد أن إصدار المجلة كان خطوة جادة نحو العالمية التي تسعى إليها الجامعة خلال الفترة الحالية، ويسهم في رفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.

وأوضح الدكتور الخشت، أن اهتمام الجامعة بالمجلة الدولية في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية؛ نظرًا لأن غالبية الكليات النظرية خارج التصنيفات الدولية وهو ما يعد أزمة حقيقية بسبب عدم وجود نشر دولي في هذه التخصصات. مؤكدًا أنه كان علينا إيجاد حل ليس لجامعة القاهرة وحسب، وإنما لجميع الجامعات المصرية والعربية، وهو ما نجحنا فيه مؤخرًا من خلال توقيع اتفاقية مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية «إيمرالد» لإصدار أول مجلة بحثية دولية في العلوم الإنسانية والاجتماعية.

ويتضمن العدد الثاني من مجلة «JHASS» ست مقالات أكاديمية حيث جاء البحث الافتتاحي للعدد بقلم النائب الأول لرئيس البنك الدولي ووزير الاستثمار الأسبق الدكتور محمود محي الدين بمشاركة الباحثين خالد حسين، وأحمد رستم، بعنوان: «التنمية المالية والنمو الاقتصادي في مصر»، وقد تناول من خلاله الباحثون مناقشة تطور القطاع المصرفي المصري والاتجاهات الرئيسة في التنمية المالية في مصر؛ بهدف دراسة العلاقة بين تطور القطاع المالي والنمو الاقتصادي في مصر بين عامي 1980 و2016 بشكل تجريبي.