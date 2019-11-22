شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تكنولوجي: تركيب أجهزة «GBS» في السيارات ضرورة لمنع سرقتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس إبراهيم الكويتي، خبير في مجال تكنولوجيا المعلومات، إن هناك ضرورة لتركيب أجهزة «GBS» في السيارات لمنع سرقتها ومراقبة خطوط السير بجميع أنواعها، مشيرا إلى أن تلك الأجهزة أصبح لها أهمية في سيارات المدارس من أجل حماية الأطفال والتلاميذ، بما يسمح لإدارة المدرسة متابعة أسلوب قيادة قائدي المركبات واختبارهم عن مشاهدة أساليب قياداتهم إذا ما كانت تتصف بالهدوء أو الرعونة.

وأضاف «الكويتي»، إن الهدف من تلك الأجهزة هو متابعة استهلاك الوقود، خاصة أن هناك بعض السائقين يستغلونها في غير أوقات عملهم، مضيفا: «بالنسبة للسيارات الملاكي، فهي تحمي صاحبها من السرقة، كما أنها تبعث له برسائل عن مكانها، وهذا مهم بالنسبة لكبار السن الذين يعانون من ضعف في الذاكرة».