شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان يهنئ وزيرة التضامن بتوليها منصبها الأممي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث سفير اليابان في القاهرة، ماساكي نوكي، برسالة تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمناسبة شغلها منصب المدير التنفيذي الجديد لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو جوتيريس.

وأضاف السفير في بيان: «لقد اجتهدت الوزيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر كوزيرة للتضامن الاجتماعي، وذلك بالاستفادة من خبرتها ومعارفها الواسعة في مجالات مكافحة الفقر والتضامن الاجتماعي، كما أنها لعبت دورًا هامًا في قيام اليابان بتقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية المصرية».

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ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التابع للأمم المتحدة، والمعروف باسم «مؤتمر الأمم المتحدة للجريمة»، برئاسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في شهر إبريل عام 2020 القادم، وذلك بمدينة كيوتو باليابان، مضيفا إن بلاده بصفتها الدولة المضيفة للمؤتمر، ستواصل العمل مع المدير التنفيذي الجديد، من أجل إنجاح مؤتمر كيوتو لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.

تأسس في عام 1997، من خلال الجمع بين «برنامج الأمم المتحدة للسيطرة على المخدرات» و«برنامج العدالة الجنائية لمنع الجريمة»، ويقع المقر الرئيسي له في فيينا. وهو يختص بالقيام بالبحث والتحليل حول الجرائم والمخدرات غير المشروعة، وإبرام وتنفيذ المعاهدات الجنائية المتعلقة بالمخدرات والجرائم، ودعم تطوير القوانين المحلية، وتنفيذ التعاون الفني لدعم تحسين تدابير مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

والمؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية التابع للأمم المتحدة، «مؤتمر كيوتو لمنع الجريمة والعدالة الجنائية»،هو أكبر مؤتمر دولي تابع للأمم المتحدة يختص بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية (يعقد مرة كل 5 سنوات).وسيعقد المؤتمر في الفترة من 20 إلى 27 إبريل عام 2020، بمشاركة رفيعة المستوى من كل الدول، والمنظمات الدولية، ومسؤولي المنظمات غير الحكومية، ومن المقرر أن يتناول المؤتمر دراسة التدابير الخاصة بمجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وشكل وطبيعة التعاون الدولي في إطار ذلك.