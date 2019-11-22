شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حصوة حجمها 250 جراما من كلية مريض بمستشفى التأمين الصحى بقنا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال الدكتور بيشوي صبري، إن الحصوة كانت متشعبة فى المريض، حيث أنها تبدأ من حوض الكلى، وتمتد بزوائد فى كل جيوب الكلى، مشيرا إلى أنها تقترب كثيرا من حجم ثالث أكبر حصوة مسجلة طبيا تم استخراجها جراحيا، بحجم 11.8 سم عمق في 6سم و4سم.

وأضاف صبرى، أن الحصوة كانت موجود بكلى تعمل بكفاءة تامة، ما يجعل من استخراجها منتهى الصعوبة لاحتمالية حدوث نزيف شديد قد يؤدى لوفاة المريض في دقائق معدودة، مؤكدًا أنه بفضل السرعة والدقة الشديدة تم استخراج الحصوة بنجاح وأصبحت حالة المريض بصحة جيدة.

وقال الدكتور جوزيف وليم، مدير مستشفى التأمين الصحي في قنا، إنه كان على رأس الفريق الذي أجرى العملية الجراحية، داخل مستشفى التأمين، مشيرًا إلى أن وزن الحصوة يصل تقريبًا إلى 250 جرام، وكانت متشعبة وخطرة وان عناية الله رافقتنا في استئصالها دون أن ينزف المريض، مشيرًا إلى أن هذه الحصوة تقارن ثالث أكبر حصوة مسجلة طبيًا عالميًا.

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وضم الفريق الطبي الدكتور جوزيف وليام، والدكتور بيشوي صبري، والدكتور شنودة نبيل، والدكتور علي حسن والدكتورة أسماء مصطفى، تحت إشراف الدكتور علي عثمان، والدكتورة رانيا حافظ.

وقال أحد أهالي المريض الذي يدعى "سيد .ز" مقيم قرية أولاد عمر، إن المريض كان تعبان ويعاني من آلم شديد ويسير بمسكنات لتخفيفه، مؤكدًا إلى أنه عرض نفسه على الجامعة 3 مرات، وتم رفضه حتى جئنا إلى مستشفى التأمين الصحي والذين رحبوا بإجراء العملية.