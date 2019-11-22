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موجز الواحدة.. الحكومة تنفى 13 شائعة.. والمنتخب الأولمبى على موعد مع التاريخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار والتقارير المهمة على مدار الساعات القليلة المقبلة، أبرزها تغطية كاملة لاستعدادت منتخب مصر الأولمبى لنهائي بطولة أفريقيا تحت 23 عاما، وتغطية لشائعات نفتها الحكومة، بعدما انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية.

وفيما يلى موجز أهم أخبار مصر الساعة 1 مساء

 

الطقس غدًا معتدل على كل الأنحاء بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 13 درجة

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الطقس غدًا السبت كما يتوقعه خبراء هيئة الأرصاد الجوية سيكون معتدلا على كل الأنحاء نهارا بارد ليلا.

 

شجع مصر.. مؤشرات ترجح كفة الفراعنة الصغار فى مهمة إسقاط الأفيال بنهائى أفريقيا.. المنتخب الأولمبى يحقق العلامة الكاملة بـ4 مباريات.. خبرة شوقى غريب تزيد حظوظ تخطى كوت ديفوار.. والشراسة الهجومية أبرز الدلائل

 

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لا صوت يعلو فى الشارع الكروى المصرى على المباراة المصيرية لـ المنتخب الاولمبى أمام كوت ديفوار، والمقرر لها الثامنة مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً بعدما ضمنا المنتخبان التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

 

13 شائعة نفتها الحكومة فى أسبوع.. لا صحة لمنح الأفضلية لبعض الشركات للاستحواذ على صفقات تجارية.. و"قناة السويس" تنفى تراكم الديون بعد رد أموال الشهادات.. ووزارة الصحة تنفى نقص الأمصال بالمستشفيات الحكومية

 

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقريره الدورى لرصد الشائعات ، رصد 13 شائعة إنتشرت خلال الفترة من 15 -22 نوفمبر الجارى

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فهد المشيري.. عنتيل سفارات قطر أمام قضاء بريطانية.. موظفة بريطانيا فى سفارة الدوحة لدى لندن تحصل على تعويض بعد التعدي عليها.. الضحية تكشف للقضاء: حاول مرارا إرغامي على الجنس وتنظيم حفلات جماعية.. وهذه قصة القات

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فضيحة جديدة نظرها القضاء البريطانى بطلها إمارة قطر وسقطاتها الأخلاقية فما بين فساد مالي، وتعدي وانتهاكات جنسية لا تزال قائمة الجرائم القطرية ممتدة بلا نهاية.

 

رئيس الوزراء يلتقى غادة والى ويهنئها بمنصبها الأممى الرفيع.. ويؤكد: تركت بصمة وإنجازات ملموسة فى منصبها الحكومى.. ستكون خير سفير للمرأة المصرية فى المحافل الدولية.. والاختيار يعبر عن تقدير دولى لمواقف مصر

 

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التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، وهنأها علي المنصب الأممي الرفيع الذي فازت به، وراجع معها موقف أهم ملفات الوزارة‪.

 

شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات عن أول مدرسة فندقية لفنون الطهى بمدينة نصر

 

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تعتبر مدارس التكنولوجيا التطبيقية طفرة فى إصلاح التعليم الفنى والصورة الذهنية للمجتمع، حيث افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،عدة مدارس على مدارس الأيام الماضية، على رأسها المدرسة الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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