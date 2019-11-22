اليوم.. انطلاق مؤتمر أفريقيا 2019.. وتوافد الضيوف على العاصمة الإدارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق مؤتمر أفريقيا 2019 اليوم، الجمعة، بالعاصمة الإدارية بعنوان "استثمر فى أفريقيا"، والذى تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتوافد عدد كبير من كبار رجال الدولة ورؤساء الجامعات والمحافظين والإعلاميين، ولفيف من كبار القيادات العسكرية والشرطية، ووفود أفريقيا إلى العاصمة الإدارية الجديدة مقر فعاليات مؤتمر "استثمر فى افريقيا 2019".
ويحضر المؤتمر، عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الأفريقية، و2000 شخص من ممثلى شركاء مصر في التنمية ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة، وجميع أنحاء العالم، بهدف تحفيز الاستثمار فى القارة الأفريقية.
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