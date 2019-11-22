شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: إطلاق القمر الصناعى المصرى فى 10 مساء من قاعدة غوايانا الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سيد عزوز نائب الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن القمر الصناعى المصرى "طيبة1"، سيتم إطلاقه اليوم الساعة 10 وخمسة دقائق من قاعدة غويانا Guiana Space Centre على ساحل المحيط الأطلسى بأمريكا الجنوبية، وذلك عبر صاروخ "ايرن 5".

يأتى إطلاق أول قمر صناعى مصرى متخصص فى الاتصالات، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى والخاصة بضرورة دخول مصر عالم الأقمار الصناعية وعلوم الفضاء.

وأوضح "عزوز"، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أهمية إطلاق قمر صناعى مصرى، قائلا إن القمر يستهدف تقديم خدمات تجارية وحكومية وإنترنت عريض النطاق داخل جمهورية مصر العربية، وبعض دول حوض النيل وبعض دول أفريقية وأخرى عربية فى آسيا، كما يعمل بنموذج إشعاعى متحرك يمكنه تقديم الخدمة فى أى مكان.

وتابع بالقول: "طيبة 1" سيغطى مصر كلها خاصة تلك الأماكن التى لا تستطيع الحفر أو مد كابلات أرضية بها والمناطق الحدودية والنائية والمعزولة، كما يساعد على ربط المناطق التى يمكن أن تحدث بها أى كارثة بباقى مناطق الجمهورية.

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وأضاف أن القمر الصناعى للاتصالات سيساهم فى دعم قطاع الخدمات البترولية والصورة المعدنية، وكافة قطاعات الحكومة والصحة والعلاج عن بعد والشمول المالى.

وقال إن إطلاق قمر صناعى مملوك للدولة المصرية، يساهم فى تأمين الاتصالات عبر بوابة خاصة بنا بشكل أفضل كما أن الأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات قليلة فى المنطقة، مضيفا أن "طيبة 1" هو أول قمر مصرى على أول ملف لدينا كما نمتلك سلسلة ملفات فضائية وإطلاق أقمار أخرى يرجع لاستراتيجية الدولة فى هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن العمر الافتراضى للقمر المصرى 15 عام ويمكن إطلاق قمر آخر على نفس الملف الخاص به، لافتا إلى أن الصاروخ الخاص بإطلاق القمر المصرى اليوم سيحمل قمريين صناعيين للاتصالات إحداهما "طيبة1" و الآخر تحت اسم "انيمار سات" وهو خاص بدولة أخرى.