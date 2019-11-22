"الري": إزالة 1857 حالة تعد على نهر النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

كشف تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات على نهر النيل وفرعيه ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية، عن إزالة 1857 حالة تعد على مدار الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري.

وذكر التقرير أن قطاع تطوير وحماية نهر النيل نفذ 403 إزالات، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 1290 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 164 إزالة على منافع الصرف.

وأكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل المهندس علاء خالد أن القطاع قام في هذا الصدد بتنفيذ حملات إزالة في عدة محافظات خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري، وأسفرت عن تنفيذ 403 قرارات إزالة، شملت 3 إزالات بمحافظة القاهرة و3 بمحافظة الجيزة و52 بمحافظة الغربية و52 بمحافظة البحيرة و4 بمحافظة المنوفية و13 بمحافظة كفر الشيخ و122 بمحافظة الدقهلية و13 بمحافظة دمياط و8 بمحافظة بني سويف، وشهدت محافظة المنيا تنفيذ 70 قرار إزالة، و6 بمحافظة أسيوط و21 بمحافظة سوهاج و26 بمحافظة قنا و10 بمحافظة الأقصر، ليسجل عداد النيل إزالة عدد 49 ألفا و706 حالات تعد على نهر النيل منذ انطلاق الحملة في يناير 2015 وحتى الآن.

من جانبه، قال رئيس قطاع الري المهندس عبد اللطيف خالد إن القطاع نفذ حزمة من الإزالات بمختلف المحافظات، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر الجاري، أسفرت عن تنفيذ 1290 إزالة، منها إزالة 327 حالة تعد بمحافظة الغربية و165 بمحافظة القليوبية و25 بمحافظة المنوفية و195 بمحافظة دمياط و75 بمحافظة الإسماعيلية و39 بمحافظة الإسكندرية و122 بمحافظة الدقهلية و66 بمحافظة البحيرة و58 بمحافظة أسيوط و134 بمحافظة المنيا و38 بمحافظة قنا و19 بمحافظة الشرقية ليكون إجمالي الإزالات بقطاع الري 135179 إزالة.

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وفي سياق متصل، قال رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف المهندس خالد عبدالرحمن مدين إن الهيئة قامت خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 164 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية في 9 محافظات.

وأضاف أن الإزالات تضمنت تنفيذ 113 إزالة في نطاق إقليم شرق الدلتا بزمام محافظات الشرقية بعدد 50 إزالة، الدقهلية 45 إزالة، دمياط 5 إزالات، القليوبية 13 إزالة، إضافة إلى تنفيذ 19 إزالة في نطاق إقليم وسط الدلتا بزمام محافظتي المنوفية بعدد 18 إزالة، كفر الشيخ إزالة واحدة، فضلا عن تنفيذ 12 إزالة بإقليم مصر الوسطى بزمام محافظتي بني سويف إزالتين، المنيا 10 إزالات، إلى جانب تنفيذ 20 إزالة بإقليم مصر العليا بزمام محافظة أسيوط، ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل في 5 يناير 2015 (72847) إزالة.

جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.

وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام، في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.