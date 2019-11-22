وزير الإسكان يوجه بدراسة شكاوى المواطنين من فواتير المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر

وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شركات مياه الشرب، بدراسة أي شكاوى ترد من المواطنين بخصوص الفواتير، وقراءات العدادات، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المواطنين طبقاً لاستهلاكهم الفعلي.

قال بيان لوزارة الإسكان، الجمعة، إن هذا التوجيه جاء خلال اجتماع الوزير بقيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

وطالب وزير الإسكان، بمواجهة ظاهرة سرقة وصلات مياه الشرب، والعمل على زيادة تحصيل فواتير الاستهلاك، ومستحقات الشركات لدى المواطنين، من أجل استيداء حق الدولة.

وأوضح البيان أن الوزير شدد على ضرورة توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على هذا المصدر الحيوي غير المتجدد، وسبل الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.