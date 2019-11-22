رئيس الوزراء يتابع موقف المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة الجديدة للمخلفات البلدية الصلبة بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للبرنامج الثالث الخاص بالدعم المؤسسي والمجتمعي، حيث تم إنشاء وحدة مركزية تنفيذية بوزارة التنمية المحلية لإدارة ومتابعة تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة بالتنسيق مع الوحدات التابعة في المحافظات وتم إعداد الشروط المرجعية الخاصة بالوحدة، ورفعها علي الموقع الرسمي للوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية OUDA، متضمناً مهام ومسئوليات مديري الوحدات وفقا للهيكل المؤسسي.

وفيما يتعلق بخطة التوعية المجتمعية، نفذت وزارة التنمية المحلية عدة مبادرات في المحافظات منها "هنجملها بسواعد شبابها" (زراعة 73500 شجرة في 11 محافظة)، والتوعية في المدارس، وإشراك ذوي القدرات الخاصة، ومجلس إدارة الشارع، وتوعية المواطنين من خلال إقامة 6069 ندوة، ومبادرة "صوتك مسموع".

وقامت وزارة البيئة بتنفيذ حملة وطنية لمنظومة النظافة تتضمن عدة مبادرات يتم تنفيذها حالياً مثل مبادرة (طرق الأبواب) بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة ، ومبادرة (انتى البداية) لتدوير زيت الطعام المستخدم ، بالإضافة إلى إشراك الفنانين ولاعبى الكرة فى حملات التوعية ، وتنفيذ حملات توعية لأطفال المدارس.

كما قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة يهدف إلى مشاركة المرأة في منظومة إدارة المخلفات ونشر استخدام الطاقة الحيوية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعيه، وتوعية المرأة بالقضايا البيئية وتأثيرها على صحة المرأة وأسرتها، وسيتم التنفيذ بمحافظتى الجيزة والفيوم اعتباراً من أول ديسمبر 2019.

وتتبنى الوزارات المعنية حملات إعلامية لإبراز مبادرات دعم المنظومة الجديدة ونشر الوعي البيئي مثل مبادرة التشجير ونشر صناديق القمامة بالمدارس والجامعات، ونشر الوعي البيئي للحث على عدم إلقاء القمامة في الشارع والتشجيع على الفصل من المنبع، والتوعية بالحفاظ على الموارد الطبيعية، ونشر ثقافة المُشاركة والمنفعة العامة للجميع وتشجيع ورعاية مبادرات الشباب، وإبراز أهمية منظومة المُخلفات الجديدة المنتظر أن تساهم في تقليل تكلفة التدهور البيئي بنسبة 54%، وجذب الاستثمارات وتوفير نحو 1.25 مليون فرصة عمل ، وتوفير بيئة صحية أفضل للمواطنين.

بدوره، أشار وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع إلى أن برامج منظومة إدارة المخلفات الصلبة 2019-2023 تتضمن ثلاثة برامج؛ يستهدف البرنامج الأول تطوير البنية التحتية، ويقوم على عددٍ من المحاور التي تتمثل في إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة، فضلاً عن إنشاء خلايا دفن صحيّ، إلى جانب رفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة، فيما يتضمن البرنامج الثاني تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، في الوقت الذي اختص فيه البرنامج الثالث بالدعم المؤسسيّ والمجتمعي، والذي يرتكز على عددٍ من المحاور تتمثل في إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، وإعداد قانون موحد للمخلفات الصلبة، فضلا عن إعداد الخطة الاعلامية للتعريف بالمنظومة.

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وفيما يتعلق بالبرنامج الأول الخاص بتطوير البنية التحتية، استعرض وزير التنمية المحلية عدد مواقع رفع التراكمات والتي بلغت 35 موقعا في 7 محافظات هي؛ البحيرة، الشرقية، الفيوم، بني سويف، الأقصر، أسوان، والغربية، موضحا أن إجمالي كمية المخلفات المخطط رفعها يبلغ 384.3 ألف طن، وأن 20 موقعاً تم استلامها، وتم الإنتهاء من 14 موقعاً، وجار الرفع المساحي من باقي المواقع، كما تم رفع 28 مليون طن مخلفات خلال العام 2018/2019 شاملة 11.5 مليون طن مخلفات تاريخية، ويوجد 15.5 ألف طن جار رفعها بواسطة المحافظات.

وفيما يتعلق بالمحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة، التي تأتي ضمن البرنامج الأول للمنظومة أيضاً، أوضح الوزير أنه تم التعاقد علي جميع المعدات الخاصة بهذه المحطات، وتم البدء في أعمال الإنشاءات بمحطتين، كما تم الانتهاء من التصميم الخاص بثماني محطات أخرى، فضلا عن أنه جار تسليم الأرض لخمسة مواقع، أما بخصوص المحطات الوسيطة المتحركة فسيكون هناك 4 محطات في القاهرة ومحطتان في الاسماعيلية ومحطة واحدة في دمياط.

وبالنسبة إلى خلايا الدفن الصحي، تمت الإشارة إلى أن إجمالي خلايا الدفن خلال المرحلة الأولي يبلغ 26 خلية دفن، وأنه تم الإنتهاء من تصميم 6 خلايا دفن وجار الإعتماد من إستشاري وزارة البيئة، وتم إستلام الموقع وعمل الرفع المساحي والجسات لـ 14 خلية دفن، وتم إستلام الموقع وعمل الرفع المساحي لـ 3 خلايا دفن، وجار إستلام الموقع لـ 3 خلايا أخرى.

وفيما يتعلق بمصانع تدوير المخلفات، فيجري العمل على رفع كفاءة مصنع دفرة (صيانة خطوط) بتكلفة 43,671 مليون جنيه، وإنشاء خط جديد بمدينة المحلة بتكلفة 87,5 مليون جنيه، وإنشاء خط جديد بقرية تونة الجبل بمحافظة المنيا بقيمة 89,6 مليون جنيه.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي لبرنامج تمويل عقود تشغيل الجمع والنقل ونظافة الشوارع وإدارة المحطات الوسيطة، وعقود تشغيل عمليات المعالجة والتخلص النهائي.

كما تمت الإشارة إلى موقف التفاوض مع شركات النظافة بمحافظة القاهرة، وفي هذا الصدد قامت وزارة التنمية المحلية بإعداد كراسات الشروط والمواصفات بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، وتم تسليم نسخة للتحالفات والشركات المتقدمة لمحافظة القاهرة، وتم تلقي العروض الفنية والمالية، وتشكيل لجنة لفحص العروض الفنية المُقدمة من الشركات والتحالفات لتنفيذ خدمات منظومة النظافة، وتم عقد لقاءات مع رؤساء وممثلي الشركات المقبولة فنياً.