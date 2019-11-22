ضبط 240 قطعة سلاح وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي خلال يوم بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية شن حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء. وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة المنقضية عن ضبط 239 قطعة سلاح ناري، 292 قضية مخدرات، وتنفيذ 84325 حكم قضائي متنوع. جرى تحرير المحاضر اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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