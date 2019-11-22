قبل طرحها بالأسواق.. ضبط 54 طن سلع غذائية فاسدة داخل مصنع حلاوة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أكثر من 54 طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع حلاوة طحينية وبسكويت قبل طرحها بالأسواق على جمهور المستهلكين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة ل شرطة التموين والتجارة ، قيام المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، بإنتاج وتصنيع السلع الغذائية (الحلاوة الطحينية – البسكويت) مُستخدماً في عمليات الإنتاج خامات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها ومن الهوالك والمرتجعات وغير مطابقة للمواصفات القياسية وإعادة تدويرها وإدخالها في عملية التصنيع وتعبئة المنتج النهائي داخل عبوات جديدة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات وبمرافقة لجنة من مفتشى الأغذية بوزارة الصحة تم استهداف المصنع المشار إليه، وضبط المدير المسئول، وكذا ضبط كمية قدرها (54) طن مستلزمات إنتاج "هوالك ومخلفات بسكويت – سكر حر – ملح طعام متحجر" منتهية الصلاحية ومرتجعات غير مطابقة للمواصفات القياسية - (2400) قطعة سلع غذائية "حلاوة طحينية – منتج نهائي" - (247) عبوة "طحينة - حلاوة طحينية" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها لإعادة تدويرها وطرحها للبيع .

بمواجهته اعترف بما نسب إليه، وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم.