ضبط مُحصل بشركة مياه لاتهامه باختلاس 180 ألف جنيه بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح رجال مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ضبط محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، لقيامه باختلاس قرابة 180 ألف جنيه قيمة ما تم تحصيله من عملاء الشركة والاستيلاء عليها لنفسه.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بقيام (محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة - سبق اتهامه في إحدى القضايا) باختلاس مبلغ (176،859 جنيها) قيمة ما تم تحصيله من عملاء الشركة والاستيلاء عليها لنفسه، وعدم توريدها لخزينة الشركة دون وجه حق، مما يعد إضرارا بأموال الشركة بما هو قيمة المبالغ المالية المستولى عليها.

تأكد ذلك بسؤال أحد مسئولي الشركة، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة؛ وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام .. فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بقيام (محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة - سبق اتهامه في إحدى القضايا) .. باختلاس مبلغ (176,859جنيه) قيمة ما تم تحصيله من عملاء الشركة والاستيلاء عليها لنفسه، وعدم توريدها لخزينة الشركة دون وجه حق، مما يعد إضرار بأموال الشركة بما هو قيمة المبالغ المالية المستولى عليها

تأكد ذلك بسؤال أحد مسئولي الشركة، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.