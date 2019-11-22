"عقب سيجارة ومخلفات".. كواليس حريق بسلم كوبري مشاة جامعة القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، حريقا محدودا اندلع في سلم هيدروليكي خاص بكوبري المشاة أمام جامعة القاهرة. تلقى مشرف غرفة علميات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق في سلم كوبري المشاة من جهة باب كلية تجارة بشارع ثروت. دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بسيارة إطفاء، وتبين نشوب إلقاء أحد المارة عقب سيجارة على مخلفات مجاورة للسلم الهيدروليكي الخاصة بكوبري المشاة، وأمكن السيطرة عليه سريعا دون إصابات. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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