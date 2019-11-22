بعد 5 جرائم.. سقوط عصابة سرقة مركبات التوك توك "بالشطة" في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالقليوبية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات "التوك توك" من الطرق العامة بمعظم مراكز المحافظة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية قيام (عاطلان – "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقة مركبات "التوك توك" من الطرق العامة بأسلوب إلقاء مادة حارقه "شطة" في الوجه، والتردد على دائرة المركز لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي وارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأضافا قيامهما بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" (عاطل - "له معلومات جنائية")، وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ما جاء باعترافات المتهمين، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المذكورة.

تم التوصل للمجني عليهم، وبعرض المسروقات عليهم تعرفوا عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.