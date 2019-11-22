بحجة استثمارها.. ضبط مديرة شركة استولت على 140 ألف من مواطنين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن سيدة لاستيلائها على مبالغ مالية من بعض المواطنين بالغربية بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة.

تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من ثلاثة مواطنين مقيمين بالغربية بقيام إحدى السيدات (مديرة شركة استيراد وتسوق إلكتروني – كائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) بتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (140,000 جنيه) بقصد توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة والتسوق الإلكتروني مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح ورفضت رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها .

أكدت التحريات صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بمديرية أمن الغربية أمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.