بطرق غير شرعية ومستندات مزورة.. ضبط صاحب شركة لاتهامه بتهريب المهاجرين للخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمن القبض على صاحب شركة للتسويق والسياحة العلاجية، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في تهريب المهاجرين بطرق غير شرعية إلى خارج البلاد، واستقطاب الشباب راغبي السفر باستخدام مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني والأمن العام"، ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط المتهم المذكور، وبتفتيش مسكنه عثر على عدد من الأجهزة والأوراق والمستندات الدالة على ضلوعه في نشاطه الآثم وهى عبارة عن الأتي :- "جهاز سكانر مزود بطباعة ألوان - جهاز طباعة ألوان منفصل ، هارد - 2 فلاشة - 2 جهاز لاب توب جميعها تحوى مستندات مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية وكذا صور جوازات سفر وتأشيرات بأسماء مختلفة، 2 هاتف محمول يحوى أحدهما على صور جوازات سفر وتأشيرات، 11 جواز سفر مصري بأسماء مختلفة يحوى بعضه على أختام لدول أجنبية يشتبه بأنها مزورة – عدد 7 شهادات ميلاد بأسماء مختلفة، 17 سجل تجارى – عدد 8 بطاقات ضريبية جميعها مزورة بأسماء مختلفة، 12 شهادة تحركات منسوب صدورهم لإدارة الجوازات بأسماء مختلفة مزورة، 2 أبلكيشن لتقديم فيزا بأسماء مختلفة – عدد 3 تذاكر طيران، 2 كشف حساب بنكي مزور، 65 قالب أختام بنوك وجهات حكومية وأجنبية مختلفة، 2 قاطعة أوراق وكمية كبيرة من الورق المقوى والبلاستيكي المعد للتزوير، مبلغ مالي –4 فيزا".

وبمواجهة المذكور اعترف بنشاطه الإجرامي في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى الدول الأجنبية، باستخدام أوراق ومستندات عرفية ورسمية مزورة، لإدخال الغش والتدليس على السفارات وأن المبلغ النقدي المضبوط حصيلة نشاطه الإجرامي.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.