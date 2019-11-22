ضبط مسجل خطر لاتجاره في السلاح ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تمكنت إدارة البحث الجنائي بالجيزة، اليوم الجمعة، من ضبط عنصر إجرامي؛ لاتهامه بالاتجار في السلاح والذخيرة بدون ترخيص بمنطقة بولاق الدكرور. مأمورية قادها المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، ومعاونه النقيب أحمد أبو رحمة، تمكنت من ضبط المتهم، سبق اتهامه في العديد من القضايا، حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته بندقية آلية وأخرى خرطوش و44 طلقة مختلفة الأعيرة. بمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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