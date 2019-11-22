أخبار مصر | قناة السويس تزف بشرى للمصريين وتصدم أعداء الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قناة السويس تزف بشرى للمصريين وتصدم أعداء الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة، خلال شهر أكتوبر2019، شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين بزيادة قدرها 8%، مقارنة بشهر أكتوبر 2018، الذي شهد عبور 1657 سفينة.

وأضافت في معرض تعليقها على شائعة تراكم الديون على قناة السويس بعد رد أموال شهادات قناة السويس لأصحابها، أن إحصائيات الملاحة الشهرية خلال العام الحالي، سجلت ثاني أكبر عائد شهري في تاريخ القناة، وهي عائدات شهر أغسطس الماضي، بإجمالب 510.1 ملايين دولار.

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وأوضحت، أن قناة السويس الجديدة، نجحت في زيادة السفن المارة إلى نحو 60 سفينة فى اليوم بدلاً من مرور 42 سفينة فى اليوم قبل إنشاء القناة الجديدة.

ونوهت بأن أن رد أموال شهادات استثمار "قناة السويس" بعوائدها، قد تم من دون أي تأثير سلبي على أموال الهيئة، مُشيرةً إلى أن إيرادات القناة فى تزايد مستمر لا سيما بعد إنشاء القناة الجديدة.

كما نفت ما تردد من أنباء بشأن اعتزامها زيادة رسوم عبور سفن "الصب"، وناقلات "النفط" التى تزيد حمولاتها عن20 ألف طن بنسبة تصل إلى 5%، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على السفن والناقلات العابرة بقناة السويس، مُوضحةً أن رسوم العبور ثابتة كما هى ولم يطرأ عليها أى زيادات منذ 5 سنوات، وذلك حرصاً من الهيئة على جعل قناة السويس ممراً أكثر تنافسية مع الطرق البديلة، مُشيرةً إلى أن إقرار رسوم العبور تخضع لدراسات مستفيضة ولا تتم بطريقة عشوائية، كما يتم الإعلان عنها بمنتهى الشفافية.