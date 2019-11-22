أخبار مصر | رئيس الوزراء عن غادة والي: ستكون خير سفير للمرأة المصرية بالمحافل الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء عن غادة والي: ستكون خير سفير للمرأة المصرية بالمحافل الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وهنأها على المنصب الأممي الرفيع الذي فازت به، وراجع معها موقف أهم ملفات الوزارة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: يرحب مجلس الوزراء باختيار وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات، والجريمة UNODC، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة في فيينا UNOV.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاختيار يعبر عن تقدير دولي مستحق لمواقف مصر الدولية، ودورها في ملفات محاربة الارهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، كما يعد تقديرا لجدارة وزيرة مصرية، عملت لستة أعوام بكفاءة مشهود بها، علي تطوير ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، وأهلتها خبرتها لهذا المنصب الرفيع، كوكيل السكرتير العام للامم المتحدة.

وتمنى الدكتور مصطفى مدبولي، التوفيق لغادة والي في منصبها الجديد، مشيرا إلى أنها ستكون خير سفير للمرأة المصرية في المحافل الدولية، وسيكون لها تأثير واضح في منصبها الجديد، مثلما حققت نجاحات عديدة في منصبها الحكومي، وتركت بصمة واضحة، وإنجازات ملموسة.