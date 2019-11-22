مصر | ضبط تشكيل عصابي بحوزته 5 قطع أسلحة نارية وذخائر بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي بحوزته 5 قطع أسلحة نارية وذخائر بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام حيازة عدد، 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضية حريق عمد بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، ومقيمين بدائرة قسم ثالث المحلة بالغربية، لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم عدد 5 قطع سلاح نارى عبارة عن، 2 بندقية خرطوش - 3 طبنجات - 11 طلقة مختلفة الأعيرة - 3 سلاح أبيض، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية لإستخدامها فى نشاطهم الإجرامى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

