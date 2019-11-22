مصر | ضبط مرتكبي واقعة مقتل مواطن بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة مقتل مواطن بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمنيا.. أسفرت جهوده عن أن المجنى عليه يشتهر عنه العمل فى مجال الدجل والشعوذة، وأمكن تحديد مرتكب الواقعة، عامل نظافة، 52 سنة، مقيم بذات الناحية، سبق إتهامه فى عدد 3 قضايا "قتل، تعدى، هروب من مراقبة"

تبلغ لمركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا بالعثور على جثة، أحد الأشخاص، سبق إتهامه فى 16 قضية "خيانة أمانة، تبديد أموال عامة" ومقيم بدائرة المركز، بجوار أحد المنازل المتاخمة للزراعات بدائرة المركز، وبها عدة طعنات بالصدر وجروح متفرقة بالجسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه الواقعة بدافع الإنتقام من المجنى عليه، وقرر المتهم بسابقة قيام المجنى عليه بإجراء عمل من أعمال السحر لنجلة عمه، فعقد العزم على التخلص منه وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بالإتفاق مع نجل عمومته، عامل بمدرسة،51 سنة، مقيم بذات الناحية، على إستدراج المجنى عليه لمنزله بدعوى علاج زوجته روحانيًا على أن يقوم هو بالإختباء بالطريق ورصده حال إنصرافه والإجهاز عليه، وبتاريخ الواقعة قام نجل عمومته بتتبع المجنى عليه عقب خروجه من منزله ولدى مشاهدته للمجنى عليه قام بالتعدى عليه بآلة حادة فأحدث إصابته التى أودت بحياته وهرب داخل الزراعات تاركًا الدراجة النارية خاصته "تروسيكل".

وتم بإرشاد المتهم ضبط الأداة المستخدمة وكذا الملابس التى كان يرتديها أثناء إرتكابه الواقعة مدفونين بقطعة أرض زراعية، وبتفتيش منزل المتهم تم ضبط (فرد خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار) وإعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

وأمكن ضبط نجل عمومة المتهم المذكور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

