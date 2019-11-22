مصر | "ضبط 5 مصانع".. جهود شرطة البيئة خلال 48 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضبط 5 مصانع".. جهود شرطة البيئة خلال 48 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



في مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعي

ضبط 5 مصانع – مخزنين "أسمدة ومخصبات زراعية"، بإجمالى مضبوطات بلغت 223،800 طن "أسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص ومجهولة المصدر وبدون بيانات، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية. ضبط 5 مصانع – مخزنين "أسمدة ومخصبات زراعية"، بإجمالى مضبوطات بلغت 223،800 طن "أسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص ومجهولة المصدر وبدون بيانات، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية. في مجال ضبط مخالفات المواد الغذائية

ضبط مصنع حلويات بمحافظة الجيزة" بإجمالى مضبوطات بلغت 10 طن من الحلويات "مصاصة - شيكولاته" منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الأدمى وعدم التخلص الغير آمن من المواد الغذائية. في مجال حماية البيئة والصحة العامة

ضبط 43 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة. في مجال الملاحة الداخلية

ضبط 37 قضية بمخالفة شروط الترخيص، عدم توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ، مخالفة شروط الترخيص، إنتهاء التراخيص الملاحية، القيادة بدون رخصة، بالمخالفة لقانون الملاحة. Advertisements

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها على النحو التالي:



في مجال الثروة السمكية

ضبط 35 قضية "صياد بدون بطاقة صيد – صيد مخالف – جوبية مخالفة" بالمخالفة لقانون الصيد.



في مجال حماية الرى والصرف

ضبط 8 قضايا "رسو مخالف لوحدات نهرية" بالمخالفة لقانون الصيد.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

