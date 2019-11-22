مصر | بعد 6 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 6 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عامل وعاطل لسرقتهما الدراجات النارية في محافظة سوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج قيام شخصين عامل له معلومات جنائية - عاطل محكوم عليه بالحبس لمدة 3 شهور في قضية سرقة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية عن طريق المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجتين ناريتين "مُبلغ بسرقتهما بالقسم" وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 6 وقائع بدائرة قسم شرطة أول سوهاج ومراكز شرطة "أخميم، سوهاج، جزيرة شندويل" وأرشدوا عن المسروقات عدد 9 دراجات نارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

