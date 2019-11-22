مصر | بعد تبادل النيران.. سقوط عصابة سرقة "الشنط الحريمي" في أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تبادل النيران.. سقوط عصابة سرقة "الشنط الحريمي" في أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في القبض على تشكيل عصابي لسرقة حقائب السيدات بمدينة 6 أكتوبر، عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، مفاده أنه أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، اشتبهوا في شابين يجلسان على الرصيف وبجوارهما دراجة نارية بدون لوحات وعليها 4 شنط حريمي، وبالاقتراب لفحصهما قام أحدهما بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش وفرا هاربين.

وبملاحقتهما حاول ذلك المتهم إطلاق النار مرة أخرى فقامت القوة بإطلاق عيار ناري أصابه بالفخذ وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه يدعى "ه‍. س" 18 سنة، عاطل ومقيم الفيوم وبحوزته فرد خرطوش و4 طلقات وبتفتيش الدراجة النارية والحقائب تبين أنهم خاصين بـ5 سيدات وبها 2300 جنية و3 تليفونات.