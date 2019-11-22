مصر | ضبط محصل بشركة مياه الشرب اختلس 180 ألف جنيه بالغربية

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظة الغربية للاختلاسه 176 ألف جنيه.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بقيام محصل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، سبق اتهامه فى إحدى القضايا، باختلاس مبلغ 176،859 جنيها قيمة ما تم تحصيله من عملاء الشركة والإستيلاء عليها لنفسه، وعدم توريدها لخزينة الشركة دون وجه حق، مما يعد إضرار بأموال الشركة بما هو قيمة المبالغ المالية المستولى عليها.



وتأكد ذلك بسؤال أحد مسئولى الشركة، وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

