شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة الإشغالات بمنطقة شرق السكة بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة كافة الاشغالات الموجودة بمنطقة سوق شرق السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية، والحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين. وأسفرت الحملة عن قيام قسم الاشغالات بمجلس مدينة الأقصر بتحرير ٣٥ محضر أشغال طريق وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما إدخال الباعة الجائلين للبيكات المتواجدة بالسوق وفتح الحارة المرورية المسماة بحارة البطيئ وتحقيق السيولة المرورية. اشترك في الحملة اللواء أشرف منير مساعد مدير أمن الأقصر، والمقدم خالد الغول وكيل إدارة شرطة المرافق، والمهندس حاتم جابر سكرتير عام مدينة الأق.

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