شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التضامن ويهنئها بمنصبها الأممي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، الجمعة، وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، وهنأها على المنصب الأممي الرفيع الذي فازت به، وراجع معها موقف أهم ملفات الوزارة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «يرحب مجلس الوزراء باختيار وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، لمنصب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة«UNODC» والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة في فيينا «UNOV».

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاختيار يعبر عن تقدير دولي مستحق لمواقف مصر الدولية، ودورها في ملفات محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، كما يعد تقديرا لجدارة وزيرة مصرية، التي عملت لستة أعوام بكفاءة مشهود بها، على تطوير ملفات الرعاية والحماية الاجتماعية والتنمية، وأهلتها خبرتها لهذا المنصب الرفيع، كوكيل السكرتير العام للأمم المتحدة.

وتمنى الدكتور مصطفى مدبولي التوفيق لغادة والي في منصبها الجديد، مشيرا إلى أنها ستكون خير سفير للمرأة المصرية في المحافل الدولية، وسيكون لها تأثير واضح في منصبها الجديد، مثلما حققت نجاحات عديدة في منصبها الحكومي، وتركت بصمة واضحة، وإنجازات ملموسة.