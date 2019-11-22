شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزقازيق تدعم مشغل قرية تل روزن بماكينات خياطة وترفع أسقف المنازل ضمن الأكثر احتياجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زارت الدكتورة نهلة الجمال المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق، قرية تل روزن التابعة لمركز ومدينة بلبيسو ذلك لمتابعة ودعم القرية بصفة دورية بالمتطلبات اللازمة لبدء الأهالي في تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة لزيادة الدخل ورفع مستوي المعيشة وذلك استكمالا لأعمال التطوير التي تقوم بها الجامعة تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير القري الأكثر احتياجا.

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وقالت الدكتورة نهلة الجمال، أنه تم توفير 7 ماكينات خياطة بمشغل القرية لعدد من السيدات تم تدريببهم على أعمال الخياطة والتطريز وتصميم الملابس بمركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة مجانا تحت إشراف الدكتورة ريهام زايد مدير المركز، والدكتورة غادة عبدالفتاح رئيس قسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية، لافتتاح المشغل كمرحلة أولى .

جامعة الزقازيق تدعم مشغل قرية تل روزن بماكينات خياطة

ومن ناحية أخرى قام طلاب أسرة شعاع الخير بإشراف الدكتور عادل قاسم الأستاذ بكلية التجارة مؤسس الأسرة، برفع مقاسات عدد إثنين من أسقف المنازل الأكثر فقراً لتعريشها وتركيب الأبواب والتي تم حصرها ومعاينتها في الزيارات السابقة وكان لابد من صيانتها لحماية اصحابها وتوفير حياة كريمة لهم مع دخول فصل الشتاء.

وقال ناصر الجندي مدير إدارة المشروعات بالجامعة أنه سيتم استكمال العمل الأحد القادم للانتهاء من رفع الأسقف ودهان المنازل وسور الحديقة الحديدي فضلا عن الندوات التوعوية عن فيروس سي للوقاية والعلاج وأهمية النظافة كوقاية من العديد من الأمراض المعدية والحد من انتشارها.