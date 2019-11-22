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فيديو وإنفوجراف.. تعرف على 13 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 13 شائعة انتشرت خلال الفترة من 15 حتى 22 نوفمبر الجارى.

 

 

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وتضمنت هذه الشائعات:

1- تراكم الديون على قناة السويس بعد رد أموال الشهادات لأصحابها.

 

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2- زيادة رسوم عبور السفن والناقلات بقناة السويس.

 

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3- بيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة.

 

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4- إسناد إدارة البورصة المصرية لشركات القطاع الخاص.

 

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5- تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صناعة الأدوية.

 

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6- فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية.

 

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7- تراجع وزارة الزراعة عن قرار حظر ذبح "البتلو".

 

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8- نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات.

 

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9- حظر دخول السلع التموينية إلى محافظة شمال سيناء.

 

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10- اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي ببعض محافظات الجمهورية.

 

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11- الحكومة تمنح أفضلية لبعض الشركات المستورِدة دون غيرها فى الاستحواذ على صفقات تجارية بعينها.

 

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12- إطلاق تطبيق إلكترونى على أجهزة الموبايل للتقديم لوظائف التربية والتعليم الجديدة.

 

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13- تغيير مواصفات امتحان الصف الأول الثانوى.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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