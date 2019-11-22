فيديو وإنفوجراف.. تعرف على 13 شائعة نفتها الحكومة هذا الأسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 13 شائعة انتشرت خلال الفترة من 15 حتى 22 نوفمبر الجارى. وتضمنت هذه الشائعات: 1- تراكم الديون على قناة السويس بعد رد أموال الشهادات لأصحابها. 2- زيادة رسوم عبور السفن والناقلات بقناة السويس. 3- بيع صندوق مصر السيادى لأصول وممتلكات الدولة. 4- إسناد إدارة البورصة المصرية لشركات القطاع الخاص. 5- تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مدخلات صناعة الأدوية. 6- فرض ضريبة جديدة على مزارع الماشية. Advertisements 7- تراجع وزارة الزراعة عن قرار حظر ذبح "البتلو". 8- نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات. 9- حظر دخول السلع التموينية إلى محافظة شمال سيناء. 10- اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي ببعض محافظات الجمهورية. 11- الحكومة تمنح أفضلية لبعض الشركات المستورِدة دون غيرها فى الاستحواذ على صفقات تجارية بعينها. 12- إطلاق تطبيق إلكترونى على أجهزة الموبايل للتقديم لوظائف التربية والتعليم الجديدة. 13- تغيير مواصفات امتحان الصف الأول الثانوى.

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