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التعليم: إرسال جدول امتحانات الترم الأول لأولى وثانية ثانوى للمديريات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيجرى إرسال جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الثانوية المعدلة للصفين الأول والثانى الثانوى المديريات التعليمية خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق الامتحانات 11 يناير المقبل.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن المدارس ستعلن الجداول للطلاب فى المدارس بأماكن ظاهرة حتى يعلم الطلاب بها، وترتيب المواد الدراسية خلال مدة انعقاد الامتحانات.

وأوضحت المصادر أن خطة انعقاد الامتحانات فى الثانوية المعدلة تتم بالتنسيق مع المديريات وإدارات التطوير التكنولوجى فى الإدارات التعليمية والمديريات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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