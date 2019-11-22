شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إرسال جدول امتحانات الترم الأول لأولى وثانية ثانوى للمديريات والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن المدارس ستعلن الجداول للطلاب فى المدارس بأماكن ظاهرة حتى يعلم الطلاب بها، وترتيب المواد الدراسية خلال مدة انعقاد الامتحانات.
وأوضحت المصادر أن خطة انعقاد الامتحانات فى الثانوية المعدلة تتم بالتنسيق مع المديريات وإدارات التطوير التكنولوجى فى الإدارات التعليمية والمديريات.
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