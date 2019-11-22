شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: إرسال جدول امتحانات الترم الأول لأولى وثانية ثانوى للمديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيجرى إرسال جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الثانوية المعدلة للصفين الأول والثانى الثانوى المديريات التعليمية خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق الامتحانات 11 يناير المقبل.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة، أن المدارس ستعلن الجداول للطلاب فى المدارس بأماكن ظاهرة حتى يعلم الطلاب بها، وترتيب المواد الدراسية خلال مدة انعقاد الامتحانات.

وأوضحت المصادر أن خطة انعقاد الامتحانات فى الثانوية المعدلة تتم بالتنسيق مع المديريات وإدارات التطوير التكنولوجى فى الإدارات التعليمية والمديريات.