شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدًا معتدل على كل الأنحاء بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 13 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الطقس غدًا السبت كما يتوقعه خبراء هيئة الأرصاد الجوية سيكون معتدلا على كل الأنحاء نهارا بارد ليلا.

الطقس غدًا

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.