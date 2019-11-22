شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات محاكمة عناصر بيت المقدس.. 5 معلومات حول إطلاق النار على كنيسة الوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت دائرة الإرهاب من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 208 متهمين من عناصر بيت المقدس، فى اتهماهم بارتكاب 54 جريمة ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين، والتى ستنطق الحكم فيها يوم 2 ديسمبر المقبل، واستمعت المحكمة، فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 6 ديسمبر 2016، لأقوال الشهود فى واقعة إطلاق النار على كنيسة الوراق، العديد من المعلومات أدلى بها الشهود حول تلك الواقعة منها :

1 ــ الشهود أكدوا أمام المحكمة إصابة ومقتل 50 شخصا فى الحادث.

2 ــ شاهدة الإثبات نبيلة فهمى أكدت أنها ذهبت للكنيسة بصحبة أهلها وأقاربها لإتمام حفل زفاف ابنتها يوم الواقعة.

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3 ــ الشهود أكدوا رؤيتهم لأشخاص يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار على رواد الكنيسة.

4 ــ الشاهدة نبيلة أكدت وفاة 5 من أقاربها جراء الحادث وإصابة العشرات.

5 ــ الشهود أكدوا أن المتهمين باستهداف الكنيسة كانوا ملثمين.