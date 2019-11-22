شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تنظم مزادًا لبيع فائض خيول محطة الزهراء الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت د. نجلاء رضوان، رئيس الإدارة المركزية لمحطة الزهراء للخيول العربية، عن تنظيم مزاد لبيع خيول فائض المحطة، الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن هذا المزاد يحظى باهتمام خاص من جانب محبي الخيول العربية في مصر ويستعد لها أصحاب المزارع الخاصة الطامحين في ضم سلالات جديدة من خيول الزهراء إلى خيولهم، إحدى أكبر مزارع تربية الخيول العربية الأصيلة بالشرق الأوسط، والتابعة لوزارة الزراعة.

وأضافت «رضوان» أن المحطة سوف تستقبل، الأسبوع المقبل، العشرات من عُشاق الخيل، وأصحاب المزارع الخاصة، لحضور المزاد الذي تقيمه مرتين على الأقل سنويًا، لبيع فائض إنتاجها من الخيول العربية، والبالغ عددها داخل المزرعة 500 حصان ومهر، ما بين ذكور وإناث، 27 حصانًا تراوحت أعمارهم بين عام ونصف وحتى عشرين عامًا، اختارتهم لجان مُختصة من الإدارة المركزية لمحطة الزهراء لطرحهم للبيع، وفق معايير معينة، منها: السن، والسلالة، والحالة الصحية، وتم تحديد سعر مبدئي لكل منها لبدء المزايدة عليها، علما بأن المعاينة تتم حاليا وسوف يعقد المزاد بمقر المحطة بشارع احمد عصمت بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وأشارت إلى أن المحطة تلقى اهتماما كبيرا من د.عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتشهد حاليا تطوير يليق بمكانتها كواحدة من أهم محطات الخيول في العالم.