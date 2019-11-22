شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال شبكات التليفونات بألياف ضوئية في 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه جار مد كابلات من الألياف الضوئية لاستبدال الشبكة النحاسية القديمة للتليفونات بشبكات فايبر «FTTH»، التي توفر سرعات عالية لخدمة الإنترنت«فائق السرعة» تصل إلى أكثر من ١٠٠ميجابايت، وكذلك استقرار الخدمة المقدمة للسكان بالمدينة، وذلك بالتعاون بين جهاز المدينة، والشركة المصرية للاتصالات.

وأضاف «الشربيني» أنه سيتم إنشاء صواعد للكابلات بالنسبة للعمارات بالمدينة، حيث سيتم إقامة صواعد داخلية لتوصيل كابلات الألياف الضوئية في حالة عدم صلاحية الصواعد القديمة أو عدم توافرها، وكذا مراجعة الوصلات كافة لضمان جودة ومستوى الخدمة المقدمة التي سيحصل عليها العميل.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي في إطار سعي جهاز المدينة، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، لرفع جودة الخدمات التليفونية المقدمة للسكان، وكذا في إطار السعي لتوفير أفضل الخدمات وسبل الراحة بمدينة 6 أكتوبر.