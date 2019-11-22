شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء تكليف 6 من قيادات التعليم بالبحر الأحمر وعودتهم لوظائفهم السابقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، سحب قرار تكليف ٦ من قيادات التعليم بـ 4 مدن بالبحر الأحمر بينهم 3 مديري إدارات بمدن رأس غارب والغردقة ومرسى علم و3 وكلاء إدارات وعودتهم لوظائفهم السابقة.

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