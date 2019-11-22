شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق معبر رفح للعطلة الأسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت السلطات المصرية، اليوم الجمعة، معبر رفح البري في شمال سيناء، للعطلة الأسبوعية. وأكد مصدر مسؤول، أنه سيتم إعادة فتح المعبر يوم الأحد المقبل لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الجانبين وإدخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة.

أضاف المصدر، أن المعبر شهد، أمس الخميس، تنقل 667 مسافرًا في كلا الاتجاهين، حيث وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة عدد 380 مسافرًا، وغادر البلاد إلى القطاع عدد 287 مسافرًا، بجانب إدخال عدد من الشاحنات التي نقل مساعدات إنسانية وغذائية إلى قطاع غزة.